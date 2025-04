Disneyland Paris

Disneyland Paris kondigt attractie aan rond Pixar-film Up

Disneyland Paris gaat een Up-attractie bouwen. Dat wordt vandaag aangekondigd op de 33e verjaardag van het Disney-resort. Het gaat om een zweefmolen die in het teken staat van de Pixar-animatiefilm uit 2009, bekend van het vliegende huis.

De zweefcarrousel van fabrikant Zamperla komt te liggen in Adventure Way, een nieuw parkdeel dat momenteel gebouwd wordt in het Walt Disney Studios Park - vanaf volgend jaar Disney Adventure World. Het gebied verbindt de overdekte boulevard World Premiere met een groot meer in het hart van het park.

Daar is momenteel ook een Tangled-bootjesmolen in aanbouw: Raiponce Tangled Spin. Er tegenover wordt later dit jaar de Up-zweefmolen neergezet: een klassieke carrousel met veel verwijzingen naar ballonnen en wolken, zo blijkt uit een vrijgegeven tekening.



The Regal View

De top wordt gevormd door de vliegende woning uit de film. In de overdekte wachtrij zien we gekleurde ramen, koepeldaken en veel lampjes. De stijl komt overeen met het verderop gelegen etablissement The Regal View Restaurant and Lounge, dat op de achtergrond zichtbaar is. Van het interieur van het restaurant verschijnt eveneens een nieuw ontwerp.



Up, geregisseerd door Pete Docter, volgt de 78-jarige weduwnaar Carl Fredricksen. Hij maakt zijn droom om naar Zuid-Amerika te reizen waar door zijn huis met duizenden ballonnen de lucht in te laten stijgen. Tot zijn verrassing krijgt hij gezelschap van de jonge padvinder Russell. Up won twee Oscars.