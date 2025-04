Disneyland Paris

Disneyland Paris installeert na 33 jaar anti-botsingsysteem bij attractie Autopia

Botsen tegen je voorligger in de Disney-attractie Autopia is binnenkort verleden tijd. Disneyland Paris installeert een speciaal anti-botsingsysteem bij de rondrit uit 1992. Het is daardoor niet meer mogelijk om met je wagen tegen een ander voertuig te knallen.

Autopia, gelegen in parkdeel Discoveryland, opende 33 jaar geleden. Bezoekers nemen plaats in retro-futuristische karretjes die ze zelf mogen besturen. De wagens, voorzien van voor- en achterbumpers, zitten vast aan een geleiderail. Er zijn meerdere trajecten met een lengte van in totaal 2,4 kilometer.

Hoewel het officieel niet de bedoeling is om te botsen, gebeurt dat in de praktijk veelvuldig. De nieuwe techniek moet daar verandering in brengen. Op dit moment is het systeem actief bij één van de Autopia-tracks, namelijk de rechter baan. Later wordt het concept overal toegepast.