Vijftien jaar pretparknieuws: maak een duik in het archief met Looopings Rewind

Wat er gebeurde er vandaag acht jaar geleden in de pretparkwereld? Of twaalf jaar? Looopings lanceert Looopings Rewind: een dagelijkse duik in een rijk archief met vijftien jaar aan pretparknieuws. In het jaar waarin Looopings vijftien jaar bestaat, presenteren we een X-account dat terug in de tijd gaat.

Wie @looopingsrewind volgt op X, krijgt historische berichten voorgeschoteld die verschenen op de huidige datum, maar dan in het afgelopen anderhalve decennium. Daarvoor maken we een selectie van de meest spraakmakende of gedenkwaardige artikelen.

Zo werd de afgelopen dagen al teruggeblikt op nooit uitgevoerde plannen voor een spectaculaire achtbaan in Attractiepark Slagharen, woede over een festival in Walibi Holland, een ongeluk bij Big Thunder Mountain in Disneyland Paris en de onthulling van het thema van Baron 1898 in de Efteling.



Jubileum

Looopings ging van start op 10 juli 2010. Sindsdien verschenen zo'n 22.000 nieuwsitems, ongeveer tweeduizend video's en - sinds 2019 - bijna zeventig podcastafleveringen. Komende zomer vieren we het vijftienjarig jubileum.