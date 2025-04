Efteling

Efteling-attractie Halve Maen na bijna een maand weer open

De Efteling heeft schommelschip Halve Maen heropend na een onaangekondigde sluiting van bijna een maand. Op 13 maart trad een technisch probleem op bij de boot uit 1982. Het bleef onduidelijk wanneer de attractie weer in gebruik genomen kon worden.

Men schakelde de hulp in van de leverancier van de attractie, vertelde een woordvoerder eerder al. De afgelopen dagen waren werkzaamheden te zien, al werd niet duidelijk waar de Efteling precies mee bezig was. Vandaag kan er weer geschommeld worden.

Sinds 17.15 uur is de Halve Maen weer onderdeel van het attractieaanbod van de Efteling. Op dit moment bedraagt de wachttijd vijftien minuten. Ook powered coaster Max & Moritz is operationeel, een dag eerder dan gepland. Het park blijft geopend tot 19.00 uur.



Gepland onderhoud

De Efteling weet al wel dat de Halve Maen in juni en juli weer even zal sluiten. Op de openbare onderhoudskalender van het sprookjespark is zichtbaar dat het 43 jaar oude schip van maandag 30 juni tot en met woensdag 2 juli buiten bedrijf zal zijn voor gepland onderhoud.