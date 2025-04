Kinderpretpark Julianatoren

Julianatoren verwelkomt 30.000 bezoekers tijdens paasviering: drukste Pasen ooit

Julianatoren heeft een uitzonderlijk drukke paasviering achter de rug. Het Apeldoornse kinderpretpark verwelkomde in totaal 30.000 bezoekers tijdens een acht dagen durend paas-evenement: een record. Dat vertelt directeur Jeroen Buter aan Looopings.

Eerste paasdag spande de kroon met bijna vijfduizend bezoekers. "We waren bijna uitverkocht", aldus Buter. Op tweede paasdag, toen er regen was voorspeld, trok Julianatoren alsnog zo'n 3500 bezoekers. Dat waren er meer dan bijvoorbeeld Avonturenpark Hellendoorn en Walibi Holland.

De cijfers zijn opvallend, zeker gezien de bescheiden omvang van het Gelderse park. Grote jongens als de Efteling kijken juist terug op een opvallend rustig paasweekend. "We merkten vorig jaar al dat het eieren zoeken enorm populair was", zegt de Julianatoren-directeur. "Daarom kon dat dit keer op acht dagen."



Theatervoorstelling

Er werd ook gezorgd voor extra entertainment. Vandaag start een nieuw evenement dat draait om Kikker, het hoofdpersonage uit een boekenserie van Max Velthuijs. Tot en met maandag 5 mei kunnen bezoekers dagelijks kijken naar de theatervoorstelling Kikker Is Verliefd, als onderdeel van Het Grote Lentefestijn.