Dolfinarium-shows aangepast na dreiging met dwangsom: 'We nemen opmerkingen serieus'

Het Dolfinarium heeft toch besloten om shows met dolfijnen, walrussen en zeeleeuwen aan te passen. Onlangs werd het Gelderse dierenpark op de vingers getikt door de overheid omdat afspraken uit de dierentuinvergunning niet nagekomen zouden worden: dieren moesten nog steeds onnatuurlijk kunstjes doen in de voorstellingen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de toezichthouder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, besloot een last onder dwangsom op te leggen. Het Dolfinarium kreeg tot vrijdag 11 april de tijd om de onnatuurlijke gedragingen uit de shows te halen.

Daarna zou het park 2000 euro moeten betalen per gemaakte fout, met een maximum van 10.000 euro. Hoewel het management van het Dolfinarium aangekondigde in bezwaar te gaan, heeft men wel braaf geluisterd. Verschillende onderdelen zijn geschrapt uit de presentaties.



Heen en weer schudden

Een voorbeeld is een walrus die heen en weer moest schudden, zodat het vet van het dier op en neer blubbert. "Juist voor onze belangrijkste doelgroep - kinderen - is het essentieel om op een aansprekende manier kennis over te brengen", zegt parkmanager Alex Tiebot over die scène.



"Het visueel maken van de unieke biologische eigenschappen van walrussen, zoals de dikke vetlaag die hen beschermt in arctische wateren, was zeer effectief." Toch is dat element nu verdwenen. "We geven nog steeds dezelfde educatieve informatie, maar zonder de visuele demonstratie waarbij het dier beweegt."



Interpretatieverschil

Tiebot vreest dat kinderen de informatie "nu minder goed begrijpen en onthouden". Het toont volgens hem een interpretatieverschil met de RVO over wat educatieve warade inhoudt. "Het doel blijft hetzelfde: op een boeiende en leerzame manier laten zien hoe bijzonder zeezoogdieren zijn en kennis overdragen over hun leven in het wild.



Alle voorstellingen zijn opnieuw doorgenomen. Daarbij werden de specifieke elementen vervangen waar de RVO over klaagde. "We nemen de opmerkingen serieus, ook al zijn we het niet met alle interpretaties eens en hebben we bezwaar aangetekend." Het bezwaar loopt ondertussen nog. Instanties buigen zich daar momenteel over.