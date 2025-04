Duinrell

Opgelet: negentig eieren verstopt in Duinrell

Duinrell gaat de komende dagen paaseieren verstoppen. In het attractiepark worden tot en met maandag 21 april - tweede paasdag - dagelijks tien eieren achtergelaten: in totaal dus negentig stuks. Dat is niet voor niets, want Duinrell viert in 2025 het negentigjarig jubileum.

"Elk ei is uniek", laat Duinrell weten. Bezoekers kunnen een gevonden ei afleveren bij de informatiekiosk, in ruil voor een verrassing. Ze ontvangen een stickervel en een Rick de Kikker-magneet.

Wie de komende dagen niet in Duinrell is, krijgt de kans om digitaal mee te doen aan de paasactie. Op één pagina op de officiële Duinrell-website staat ergens een groen ei. Speurders delen de exacte locatie via een formulier op duinrell.nl/paasei, om zo kans te maken op vier entreetickets.



Drie hints

Geïnteresseerden hoeven niet álle pagina's aan te klikken: Duinrell geeft alvast drie hints over de online verstopplek. Dat zijn: hier is Duinrell mee begonnen, voor jong en oud, centraal op Duinrell.