Efteling

Zeemeerminnen, kisten en borstbeelden: nieuwe Efteling-winkel wordt aangekleed

De Efteling is druk bezig met het aankleden van de nieuwe souvenirwinkel bij De Vliegende Hollander, die over een week af moet zijn. Bij de uitgang van de waterachtbaan was altijd een eenvoudige fotobalie te vinden. De ruimte werd de afgelopen maanden vergroot en verbouwd, zodat bezoekers straks een echte shop aantreffen.

Er kwam een overkapping en er zijn opvallende decoraties neergezet, waaronder kisten met borstbeelden van kapitein Willem van der Decken en zijn vrouw Catharina. In de winkel zelf zien we sierlijke krullen en zeemeerminnen. Ook hangt er gereedschap aan de muur.

De locatie bevindt zich nog achter bouwhekken, maar dankzij foto's krijgen we al wel een voorproefje op het uiteindelijke interieur. In de attractie zelf werd een scène volledig vernieuwd. Verder is het wandelpad tussen Baron 1898 en De Vliegende Hollander voorzien van nieuwe houten hekken.