Disneyland Paris

Rock 'n' Roller Coaster uit Disneyland Paris is terug: fans bouwen verbluffende digitale replica

De verdwenen achtbaan Rock 'n' Roller Coaster uit Disneyland Paris komt weer tot leven in de computer. Twee fans werken aan een verbluffend realistische digitale replica van de bekende lanceerachtbaan in het Walt Disney Studios Park, die enkele jaren geleden werd getransformeerd tot een Marvel-attractie. De resultaten zijn zeer indrukwekkend.

Het doel is om Rock 'n' Roller Coaster één op één na te bouwen in een virtuele wereld, met behulp van achtbaansimulator NoLimits 2. "Zodat iedereen de ervaring van deze attractie, die draait om de muziek van Aerosmith, opnieuw kan beleven", schrijven de makers. "Dit is zowel een digitale herinnering als een eerbetoon aan het werk van de Disney-imagineers."

Wie beschikt over NoLimits 2 kan zelf een virtueel ritje maken in één van de treinen, zogenoemde Soundtrackers, inclusief de bijbehorende muziek en effecten. Ook de toenmalige omgeving van de achtbaan werd nagebouwd, waaronder de façades van omliggende bouwwerken als Armageddon - Les Effets Speciaux en Moteurs... Action! Stunt Show Spectacular.



VR-headset

Op YouTube staan verschillende video's van het project, inclusief een filmpje waarin iemand met behulp van een VR-headset door de creatie loopt. Rock 'n' Roller Coaster was geopend tussen 2002 en 2019. In de zomer van 2022 opende de nieuwe versie Avengers Assemble: Flight Force.