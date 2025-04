Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen: twee attracties buiten gebruik vanwege werkzaamheden

Twee attracties in Attractiepark Slagharen zijn dit seizoen nog niet operationeel geweest. Het Overijsselse pretpark is nog bezig met werkzaamheden bij boomstambaan Ripsaw Falls en de 32 meter hoge toren The Eagle, bevestigt een woordvoerder aan Looopings. Over de openingsdata bestaat nog niet duidelijkheid.

Ripsaw Falls kreeg afgelopen winter een grote opknapbeurt. Het is niet gelukt om de klus vóór de seizoensstart op zaterdag 5 april af te ronden. "Onze collega's zijn heel hard bezig met de opbouw na het groot onderhoud", vertelt de voorlichter.

Op een bord bij de ingang valt te lezen dat Ripsaw Falls "een uitgebreide onderhoudsbeurt" kreeg, "waarbij een deel van de attractie is gedemonteerd en elders is gereviseerd". Er zou vertraging zijn ontstaan bij het leveren van onderdelen. "We doen ons best om de attractie zo snel mogelijk te openen."



Pasen

Slagharen hoopt dat de attractie rond Pasen weer open kan, al is dat nog niet zeker. Van The Eagle weet men al wel dat de attractie deze maand in ieder geval niet meer in gebruik genomen wordt. Beide sluitingen worden vermeld in het attractieoverzicht op slagharen.com, de officiële website van het resort.