Disneyland Paris

Te koop voor 10.000 euro: originele auto uit stuntshow Disneyland Paris

Op een Franse website wordt een stukje Disney-geschiedenis aangeboden. Iemand biedt online een auto aan afkomstig uit de befaamde stuntshow van Disneyland Paris. Het gaat om een aangepaste Opel Corsa die fungeerde in Moteurs... Action! Stunt Show Spectacular, tussen 2002 en 2020 te zien in het Walt Disney Studios Park.

Tegenwoordig wordt de showarena gebruikt voor de productie Alice & The Queen of Hearts: Back to Wonderland. Eerder klonken er bijna twintig jaar lang gierende banden en piepende remmen voor een stuntspektakel met auto's en motoren.

Fans kunnen nu de eigenaar worden van één van de voertuigen. De zwarte lichtgewichtwagen, die destijds gebruikt werd om pijlsnelle manoeuvres en sprongen mee te maken, staat te koop op de site Leboncoin. Dat is de Franse versie van Marktplaats. De vraagprijs bedraagt 10.000 euro.



Twee wielen

Opvallend is dat de Corsa oorspronkelijk een brandstoftank aan boord had van slechts 4 liter. In 2022 zou het voertuig gereviseerd zijn. Volgens de advertentie staat er 5000 kilometer op de teller. De verkoper zorgt naar eigen zeggen voor vier extra wielen, carrosseriedelen en een speciale schans om op twee wielen te kunnen rijden - net als in de show.