Parc Astérix Paris

Foto's: zweefmolen in Parc Astérix vernieuwd, spinning coaster bijna af

Een gedeelte van Parc Astérix heeft afgelopen winter een make-over gehad. Het Franse pretpark gaf de zweefmolen Les Chaises Volantes een Egyptisch thema. Even verderop wordt gewerkt aan de nieuwe spinning coaster Cétautomatix, die bijna af is. Naar verwachting vindt de opening in mei plaats.

De zweefmolen werd voorzien van een Egyptisch design. Op een ontwerp waren eerder meer nieuwe thema-elementen zichtbaar, waaronder een waterpartij met fonteinen, een entreebord, een groot standbeeld en een aangepaste achterwand.

Die onderdelen zijn op dit moment nog niet geïnstalleerd. Waarschijnlijk volgen ze nog: Parc Astérix is nog niet klaar met dit themadeel. Volgend jaar zal ook de naastgelegen waterbaan L'Oxygénarium een bijpassend thema krijgen: een cruise over de Nijl. Daarnaast integreert men Le Restaurant du Cirque in het Egyptische gebied.



Plopsaland

Spinning coaster Cétautomatix is aangekleed als de wagengarage van de gelijknamige Gallische smid. De baan en de decors staan al overeind. Het gaat om een attractie van de Duitse fabrikant Gerstlauer, vergelijkbaar met Vicky The Ride in Plopsaland Ardennes.