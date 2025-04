Familiepark Drievliet

Drievliet legt laatste hand aan nieuwe souvenirwinkel: zaterdag open

Drievliet neemt komend weekend een nieuwe souvenirwinkel in gebruik. Een oude snackbar bij de hoofdingang werd de afgelopen maanden grondig verbouwd en opnieuw ingericht. Tegelijkertijd zijn oude kassahokjes en een voormalig magazijn bij de winkel getrokken.

De ruimte is nu een stuk groter dan voorheen: zo'n 150 in plaats van 70 vierkante meter. Op dit moment legt het Haagse pretpark de laatste hand aan het interieur van de shop, die Daan's Winkel gaat heten. Zaterdag vindt de opening plaats.

Het assortiment bestaat niet alleen uit algemene producten, maar ook uit speciale Drievliet-artikelen. Zo zijn er souvenirs die in het teken staan van de achtbanen Formule X en Twistrix. De nieuwe mascotte Daan Pelikaan kreeg ook een eigen productlijn, onder meer met Daan-knuffels.



Tweede fase

Verlichting en decoraties komen later, vertelt een woordvoerder aan Looopings. De winkel wordt aangekleed in nautische stijl, onder meer met een ouderwetse wedstrijdkano. Later volgt een tweede fase, waarbij men ook de gevel en het kassablok aanpakt. Fase drie, in 2026, omvat de herinrichting van het plein.