Disneyland Paris

Foto's: Disneyland Paris opent eerste gedeelte van themagebied World Premiere Plaza

Bezoekers van Disneyland Paris kunnen nu de eerste fase van een vernieuwd themagebied ontdekken. In het Walt Disney Studios Park is vanaf vandaag een gedeelte van parkdeel World Premiere Plaza toegankelijk. Na maanden van werkzaamheden werden de bouwschuttingen rond theater Animation Celebration opgeruimd.

World Premiere Plaza is de nieuwe naam van het gedeelte achter de loods Studio 1. Dat complex heropent later deze maand onder de naam World Premiere. Het vernieuwde parkdeel wordt gekenmerkt door simpele elementen: stenen in grijstinten, boompjes, bankjes, lantaarns en prullenbakken.

Eén van de opvallendste onderdelen is een perkje met pilaren waar bronskleurige Disney-beelden op staan. De sculpturen stonden eerder op blauwe sokkels rond Animation Celebration. World Premiere Plaza moet een theaterdistrict in art-decostijl voorstellen.



Tangled

De veranderingen zijn onderdeel van een bredere transformatie van het park, dat volgend jaar Disney Adventure World gaat heten. In 2026 openen ook een boulevard richting een groot meer, verschillende tuinen, een Tangled-bootjesmolen, een groot restaurant en een Frozen-gebied met onder meer een darkride. Op het meer kunnen shows gegeven worden.