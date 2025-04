Walibi Holland

Aanbieding: tweede nacht in vakantiepark Walibi Holland voor een tientje

Walibi Holland gooit vakantiepark Walibi Village in de uitverkoop. In de meivakantie geldt een opvallende kortingsactie voor het bungalowpark: vakantiegasten kunnen een tweede nacht boeken voor slechts een tientje.

De aanbieding geldt tussen zondag 20 april en maandag 5 mei. In die periode is het mogelijk om een tweede nacht te reserveren in een huisje voor vier of acht personen. Daarvoor vraagt Walibi respectievelijk 40 of 80 euro: 10 euro per gast in het geval van een volledige bezetting.

Het gaat om vaste bedragen. De totale actieprijs bedraagt 442 euro voor vier personen (402 euro voor de eerste nacht, 40 euro voor de tweede) of 644 euro voor acht personen (564 euro voor de eerste nacht, 80 voor de tweede). Daar komt nog wel toeristenbelasting bij.



Walibi-ticket

De laatst mogelijke aankomstdatum is zaterdag 3 mei. Boeken kan tot en met vrijdag 2 mei of tot alle beschikbare huisjes gereserveerd zijn. Per verblijf is er één Walibi-ticket per persoon inbegrepen. Walibi Village bevindt zich aan de rand van het pretpark, achter boomerang coaster Speed of Sound.