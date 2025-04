Efteling

Video: Efteling-bezoekers negeren gesloten poort en wandelen vóór openingstijd lachend het park in

Gesloten poorten zijn er niet voor niets, maar sommige Efteling-gangers trekken zich daar niets van aan. Een groep Britse toeristen zag vanochtend dat de toegangspoort richting parkdeel Ruigrijk op een kier stond. Daarop besloten de bezoekers zich door de poort te wurmen, ruim vóór openingstijd.

Een filmpje van een omstander laat zien hoe het gezelschap zich al lachend toegang verschaft tot het park door de hekken te forceren. Dat gebeurde rond 09.40 uur, twintig minuten voordat de Efteling officieel opengaat. De Britten zijn niet alleen: verschillende ongemanierde gasten ging hen voor.

Niet iedereen die vóór 10.00 uur door de Efteling loopt, overtreedt de regels. Wie overnacht in een hotel of vakantiepark krijgt een half uur eerder toegang tot een handjevol attracties. Daarvoor is echter een speciale ingang in het leven geroepen in de buurt van het Huis van de Vijf Zintuigen, waar tickets gecontroleerd worden.