Universal Studios Great Britain Resort

De concurrentie reageert: wat zegt directrice van Engels pretpark over komst van Universal?

Universal komt het Europese pretparklandschap opschudden met een gloednieuw themapark in Engeland. Hoe kijkt de concurrentie naar de intrede van de Amerikaanse entertainmentgigant? Een bestaand Engels pretpark heeft als eerste een officiële reactie gegeven op het nieuws.

Amanda Thompson, de directrice van Pleasure Beach in Blackpool, publiceerde woensdag een statement naar aanleiding van de berichten over Universal Studios Great Britain. Hoewel Universal ongetwijfeld zal zorgen voor een hevige concurrentiestrijd, zegt Thompson het bedrijf met open armen te ontvangen.

"Ik ben er heel blij mee dat Universal het Verenigd Koninkrijk heeft gekozen als land om in te investeren", schrijft de directrice. "Het is fantastisch dat de regering van Sir Keir Starmer dit project heeft gesteund." Volgens Thompson betekent dat ook goed nieuws voor de rest van de industrie.



Vastberadenheid

"De sector is eindelijk erkend als een plek die de moeite waard is om in te investeren. Dit zal zowel inkomend toerisme als de Britse economie stimuleren." Pleasure Beach is een familiebedrijf, gerund door de familie Thompson. De directrice verwacht "vastberadenheid" van de overheid.



"Ik hoop dat dit project onze regering laat inzien wat de waarde is van vrije tijd en entertainment, zodat betrokkenheid wordt getoond bij onze sector." Universal is in ieder geval van harte welkom, als het aan Thompson ligt. "Ik heb dit project al vanaf het begin gesteund."



Alton Towers

Universal Studios moet komen te liggen in de Engelse plaats Bedford, op ongeveer drieënhalf uur rijden van Pleasure Beach in badplaats Blackpool. Op dit moment is Alton Towers nog het grootste pretpark in het Verenigd Koninkrijk, gelegen op zo'n twee uur en tien minuten rijden van Bedford.



Drie grote Engelse attractieparken liggen nog dichter bij de locatie die Universal op het oog heeft. Naar Chessington World of Adventures is het anderhalf uur rijden. Thorpe Park bevindt zich op tachtig minuten rijafstand. Wie van Beford naar Legoland Windsor rijdt, doet er zo'n 75 minuten over.