Walibi Holland

Fontein blijft stil, kangoeroe nergens te vinden: geen regulier entertainment in Walibi Holland

Walibi Holland schrapt entertainmentacts op dagen in het laagseizoen. De afgelopen jaren konden bezoekers de mascotte Walibi het hele jaar ontmoeten. Ook de bekende pratende fontein liet dagelijks van zich horen. Daar komt in 2025 verandering in.

Gisteren ontbrak de vrolijke kangoeroe, vandaag zal de mascotte ook niet van de partij zijn. Dat geldt eveneens voor de interactieve fontein, die officieel Water Chat heet. Walibi kiest er bewust voor om beide onderdelen niet meer op elke openingsdag in te zetten: een bezuinigingsmaatregel.

Daarmee komt een einde aan een jarenlange traditie. Het pretpark verwacht vandaag 8500 bezoekers: een behoorlijk aantal. Er zijn wel entertainers aanwezig voor alternatieve activiteiten. Zo worden 's ochtends de parkregels uitgelegd bij de entreepoort. 's Middags staat bingo op het programma bij de attractie Blast.