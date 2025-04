Walibi Holland

Opvallende aanbieding Walibi Holland: zeven nachten in vakantiepark met gratis abonnement

Walibi Holland promoot vakantiepark Walibi Village met een bijzondere aanbieding. Het pretpark probeert mensen ervan te overtuigen om zeven nachten te blijven slapen in een Walibi-huisje. Wie daar gebruik van maakt, kan in juli, augustus en september kiezen voor een gratis abonnement.

De zogeheten Zomervakantiedeal bestaat uit een verblijf van acht dagen en zeven nachten in Walibi Village. Een groep van vier personen is in totaal 1150 euro kwijt, ofwel 287,50 euro per persoon. Voor een huizen voor acht personen moet 1650 euro betaald worden, omgerekend 206,25 euro per persoon. De tarieven zijn exclusief toeristenbelasting.

"Je ontvangt per persoon een abonnement en kunt Walibi Holland tot en met 4 januari 2026 onbeperkt bezoeken", staat in de voorwaarden van het arrangement. Het is ook mogelijk om genoegen te nemen met twee Walibi-tickets per persoon voor het gehele verblijf, in plaats van de jaarkaart.



4 juli

Dan zijn bezoekers 950 euro kwijt voor vier personen of 1250 euro voor acht personen, respectievelijk 237,50 of 156,25 euro per persoon. Boeken kan tot eind augustus of zolang de voorraad strekt, voor een verblijf in de periode van vrijdag 4 juli tot en met vrijdag 5 september. De laatst mogelijke aankomstdatum is vrijdag 29 augustus.



Walibi benadrukt dat er in de omgeving een hoop te beleven valt, zoals wandelen door het bos, fietsen langs de branding, zeilen op het Veluwemeer, shoppen in Batavia Stad Fashion Outlet, slenteren door Elburg en het ontdekken van de binnenstad van Harderwijk.