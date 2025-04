Europa-Park Erlebnis-Resort

Licht valt uit tijdens Europa-Park-show: publiek schiet artiesten te hulp

Bezoekers van Europa-Park hebben ervoor gezorgd dat artiesten niet in het donker kwamen te staan. Tijdens een show in het Europa-Park Teatro viel woensdag plotseling het licht uit, waardoor een acrobatiekact amper meer zichtbaar was.

Veel toeschouwers haalden vervolgens hun mobieltje tevoorschijn. Dankzij hun zaklampen waren de acrobaten op het podium toch te zien. "Het moment wanneer de spot uitvalt en het publiek de artiesten ondersteunt", schrijft een Duitse fan bij een Instagram-filmpje van het tafereel.

Het Europa-Park Teatro bevindt zich in het Italiaanse themagebied. In seizoen 2025 wordt daar de 35 minuten durende voorstelling Big Moments - The Celebration-Show vertoond, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het park.