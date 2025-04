Chessington World of Adventures Resort

Engels pretpark vernoemt achtbaantreinen naar fans, tegen betaling

Een Engels pretpark lanceert een bijzondere actie voor pretparkfans. Twee achtbaantreinen in attractiepark Chessington World of Adventures worden een seizoen lang vernoemd naar fans. Daarvoor is een speciale online veiling in het leven geroepen, op shop.chessington.com.

Chessington zet de namen van twee liefhebbers op twee treinen van de hangende achtbaan Vampire, die dit jaar 35 jaar bestaat. Voor elke trein is een apart veilingitem in het leven geroepen. Tot nu toe werd er respectievelijk 160 pond (ongeveer 185 euro) en 230 pond (zo'n 265 euro) geboden.

Wie morgen om 13.00 uur Nederlandse tijd de hoogste bieder is, mag kiezen welke term er op een trein komt te staan. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet een ingediende naam familievriendelijk zijn, zonder grof taalgebruik, haatdragende taal of ongepaste verwijzingen.



Handelsmerken

Ook mag er geen inbreuk gemaakt worden op handelsmerken of auteursrechten. Chessington behoudt zich het recht voor om namen af te wijzen of te wijzigen: de definitieve goedkeuring gebeurt door het management van het park. Een betaling moet binnen 72 uur na het sluiten van de veiling binnen zijn.



De twee namen zijn de rest van het seizoen in gebruik, tot 31 december 2025. Vampire is een klassieke suspended coaster zonder inversies, in 1990 gebouwd door de legendarische fabrikant Arrow Dynamics. In 2002 werd de achtbaan voorzien van nieuwe treinen van de Nederlandse leverancier Vekoma.