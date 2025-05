Efteling

Digitaal informatiebord wijst Efteling-bezoekers de weg bij Station de Oost

De Efteling heeft een digitaal informatiebord neergezet bij Station de Oost, het grote horecacomplex in parkdeel Ruigrijk. Op die manier wil men passanten informeren over de openingstijden en het assortiment van de vijf verschillende horecagelegenheden.

Dat zijn snackbar De Hongerige Machinist, koffiebar Wachtruimte 1e Klas, broodjeszaak De Verse oogst, dönertent De Brutale Aap en koffiecorner De Rustende Reiziger. Naast afbeeldingen van hapjes en drankjes is ook een silhouet van het stationsgebouw zichtbaar, met een animatie van de Stoomtrein.

Station de Oost, geopend in 2009, fungeert namelijk ook als opstapplaats voor de trein. Verder zijn er zitgelegenheden en toiletten te vinden. Het nieuwe bord bevindt zich naast de in aanbouw zijnde Apenfontein.



Sierlijke letters

Voordeel van het gebruik van schermen is dat de inhoud regelmatig aangepast kan worden. Op de houten omlijsting werden de sierlijke letters E en S aangebracht: een verwijzing naar Efteling Stoomtrein.