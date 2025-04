Phantasialand

Animatronics uit Phantasialand-attractie Hollywood Tour krijgen tweede leven

Wie kent de klassieke Phantasialand-attractie Hollywood Tour nog? De nostalgische bootjesdarkride verdween in 2020 uit het Duitse pretpark. In het najaar van 2023 doken bizarre beelden op van een dumpplaats vol met oude poppen uit de attractie. Nu is duidelijk waarom de figuren daar stonden.

Een Duitse pretparkfan nam de rekwisieten over. Stefan Ginzel is thuis bezig om de animatronics in ere te herstellen. In een filmpje op social media laat hij zien dat verschillende personages een tweede leven hebben gekregen, inclusief de oude bewegingen en geluidseffecten.

Voorbeelden zijn filmregisseur Alfred Hitchcock en het monster van Frankenstein. We zien ook elementen uit de Tarantula-scène. Ginzel, die zichzelf Prinz Schöller noemt, nam niet alleen decors van Hollywood Tour over, maar ook onderdelen van de in 2014 gesloten darkride Silbermine.



Compressoren

Hij wil de figuren gebruiken in zijn eigen minipretparkje Prinz-Schöller-Park, gelegen in Seibersbach. Begin deze maand werd de fan 35 jaar. Ter gelegenheid van zijn verjaardag toont hij de status van het omvangrijke project. "Compressoren aan en daar gaan we...", schrijft hij bij beelden op Instagram.



Het herstellen van de techniek neemt de meeste tijd in beslag, aldus Ginzel. Hij besteedt naar eigen zeggen ook aandacht aan de kleding en de maskers. "Een nieuw masker kost ruim 1000 euro!" De zelfbenoemde prins verwacht komend najaar rondleidingen te kunnen geven aan geïnteresseerden.