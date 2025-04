Universal Studios Great Britain Resort

Britten verwachten Lord of the Rings, Beertje Paddington en James Bond in nieuw Universal-park

Welke films gaan een rol spelen in het nieuwe Universal Studios-pretpark in Engeland? Die vraag houdt fans bezig sinds Universal woensdag officieel bekendmaakte zich te gaan vestigen in het Verenigd Koninkrijk. Verschillende merken liggen voor de hand, maar het schijnt dat Universal ook met unieke ervaringen op de proppen komt.

De Britse omroep BBC sprak met een ingewijde die beweert dat de entertainmentgigant onder meer denkt aan attracties rond Jurassic Park of Jurassic World, Back to the Future en Minions. Verder heeft men belevingen op het oog die in het teken staan van drie typisch Britse merken, speciaal voor het Engelse publiek.

Dat zijn geheim agent James Bond, Beertje Paddington en The Lord of the Rings. Universal zal de rechten moeten kopen van externe partijen. Zo horen de James Bond-films momenteel bij Amazon. De auteursrechten van Beertje Paddington liggen bij het Franse investeringsbedrijf Vivendi, terwijl de Paddington-films gemaakt zijn door StudioCanal.



New Line Cinema

Voor de Lord of the Rings-films was New Line Cinema verantwoordelijk, onderdeel van Warner Bros. Discovery. De rechten voor het werk van schrijver J. R. R. Tolkien liggen bij het bedrijf Middle-earth Enterprises, dat eind 2022 werd overgenomen door de Zweedse Embracer Group.



Harry Potter zal in eerste instantie hoogstwaarschijnlijk ontbreken omdat merkeigenaar Warner Bros. niet wil dat Universal concurreert met de Warner Bros. Studio Tour, die in de buurt ligt. Dat zou in de toekomst kunnen veranderen. Voor mogelijke uitbreidingen wordt ook gedacht aan bijvoorbeeld Wicked of Nintendo, aldus de BBC.



The Bourne Stuntacular

James Bond zou de hoofdrol gaan spelen in een hypermoderne stuntshow vergelijkbaar met The Bourne Stuntacular in Universal Studios Florida, terwijl Back to the Future en Jurassic Park een eigen achtbaan kunnen krijgen. Universal vindt het zelf nog te vroeg om iets te zeggen over het mogelijke attractieaanbod van Universal Studios Great Britain.



Wel onthulde directeur Mike Cavanagh van Universals moederbedrijf Comcast in gesprek met Britse premier Keir Starmer dat het nieuwe park zal bestaan uit vier themagebieden. "Je baant je geleidelijk een weg door het park", zei hij, wijzend naar een eerste ontwerp. "Door verschillende landen, vier verschillende landen."



Realistisch

De Vlaamse pretparkkenner Erwin Taets rekent ook op de komst van James Bond en Paddington. Hij noemt het inlijven van het beertje in een uiteenzetting op social media in ieder geval "realistisch en best waarschijnlijk".



"Een andere optie zou Sherlock Holmes zijn, hoewel dat zou betekenen dat Universal een deel van Londen na zou moeten bouwen op een uur van Londen", schrijft Taets. "Maar goed, dat heeft Disney ook niet tegengehouden om een Ratatouille-attractie in Parijs neer te zetten."



The Mummy

En verder? Taets denkt dat Universal niet ontkomt aan een monstergebied, gezien de filmhistorie met figuren als Dracula, Frankenstein en The Mummy. "Het zijn stuk voor stuk Britse verhalen van Britse auteurs die zich vaak ook grotendeels in Engeland afspelen."