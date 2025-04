Efteling

Efteling blijft nét binnen de perken van vergunning: 4,9 miljoen bezoekers in 2024, met 5,6 miljoen bezoeken

De Efteling bleef in 2024 nét binnen de grenzen van de huidige natuurvergunning. Het bekendmaken van de bezoekersaantallen is tegenwoordig een spannende aangelegenheid, omdat het attractiepark beschikt over een natuurvergunning voor maximaal vijf miljoen bezoekers.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het totale aantal bezoeken en het aantal reisbewegingen naar het park. Wie meerdere dagen in een hotel of vakantiehuis overnacht, brengt verschillende bezoekjes aan de Efteling zonder op en neer te hoeven rijden. Dat is gunstig voor de stikstofuitstoot.

In 2024 noteerde de Efteling een recordaantal van 5,6 miljoen bezoeken, door 4,9 miljoen individuele bezoekers. Men zit dus op het randje van de vergunning. Vorig jaar werd ook al gesproken over 4,9 miljoen bezoekers, toen met in totaal 5,56 bezoeken.



Aangevraagd

Als de Efteling meer dan vijf miljoen individuele bezoekers verwelkomt, moet een boete van 20 euro per persoon betaald worden. Er is jaren geleden een nieuwe natuurvergunning aangevraagd voor maximaal zes miljoen bezoekers, maar die is nog steeds niet binnen.



Efteling-directeur Fons Jurgens hoopt dat de ruimere vergunning dit jaar alsnog rond zal komen. Het management zei enkele jaren geleden dat de poorten in ieder geval niet zouden sluiten als de limiet bereikt wordt. Nu is men daar minder stellig over. "We houden het aantal bezoekers nauwlettend in de gaten", reageert een woordvoerder.



Verschillende scenario's

De marge om meer gasten te ontvangen binnen de grens van vijf miljoen is minimaal, benadrukt hij. "Voor het geval we dit maximum in de loop van het jaar toch dreigen te overschrijden, denken we alvast na over verschillende scenario's. Daarover is op dit moment nog geen concreet besluit genomen."



De Efteling blijft in gesprek met de provincie, die verantwoordelijk is voor de vergunning. "We nemen onze verantwoordelijkheid." Ondanks de onzekerheid wordt in een persbericht wel trots gesproken over het "derde succesjaar op rij", met een netto-omzet van ruim 300 miljoen euro en een bedrijfsresultaat van 36,8 miljoen euro.



Investeren

Het afgelopen jaar werd meer dan 105 miljoen euro geïnvesteerd in het park. "We behalen voldoende resultaat om te vernieuwen, maar ook onderhoud te plegen en te investeren in de natuur", aldus Jurgens. Medewerkers worden beter beoordeeld: in 2024 kregen ze het rapportcijfer 8,93. Dat was een jaar eerder nog 8,89.