Efteling

Efteling-medewerker deelt voorproefje op vernieuwde scène Vliegende Hollander

De Vliegende Hollander in de Efteling gaat volgende week weer open na een verbouwing. Eén van de scènes - de kettinglift - heeft een metamorfose ondergaan. Daar komen bezoekers terecht in een brandend scheepswrak. Een detailfoto geeft een eerste beeld van het vernieuwde tafereel.

Op de lift staan de boten stil in een hoek van 45 graden. Voorheen was hier een schedel van spookkapitein Willem van der Decken zichtbaar. Binnenkort komen opvarenden, nadat ze zijn opgeslokt door het spookschip, terecht in een wrak met bungelende vaten en rook.

Projectspecialist Martin Simons laat op LinkedIn een afbeelding van de aanpassingen zien. De scène is paars uitgelicht. "Iets met oude houten balken en planken...", schrijft hij. "Er is iets moois onderweg!" De Vliegende Hollander heropent naar verwachting op vrijdag 18 april.