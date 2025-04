Universal Destinations & Experiences

Nieuw Universal-park krijgt steun van Britse premier: 'Blijk van vertrouwen in Britse economie'

De Britse premier Keir Starmer staat achter een plan voor een nieuw Universal-pretpark in Engeland. Vandaag werd bekend dat Universal Destinations & Experiences definitief doorgaat met het ontwikkelen van een themapark in Bedford, gelegen tussen Londen en Birmingham. Men krijgt steun van de landelijke overheid.

In een trots persbericht laat premier Starmer weten dat zijn regering "een investering van meerdere miljarden ponden veiliggesteld heeft" door een deal te sluiten met Universal. "Deze stap vertegenwoordigt een belangrijke blijk van vertrouwen in de Britse economie en de toekomst van de samenwerking tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten."

Het initiatief levert bovendien ongeveer 28.000 banen op in de creatieve sector, de horecabranche en de bouwwereld. De deal zorgt ervoor dat het Verenigd Koninkrijk "een belangrijke plaats inneemt op het wereldwijde investeringstoneel", aldus de premier. Hij schaart de overeenkomst onder Plan for Change, een strategisch plan dat hij in december 2024 aankondigde om economische groei te creëren.



Horecasector

Eén van de doelen is om mensen aan "goedbetaalde, fatsoenlijke banen" te helpen in de creatieve, technologische, toeristische en horecasector. Universal zegt samen te werken met lokale scholen en universiteiten om personeel op te leiden. Naar verwachting zal 80 procent van de medewerkers uit de regio komen.



Starmer verwacht dat het Universal-park "één van de grootste en meest geavanceerde in Europa" zal worden. Bedford gaat daarmee een belangrijke internationale rol spelen."Het gaat niet alleen om cijfers, het gaat erom echte kansen te creëren voor mensen in ons land. Het helpt de overheid bij het waarmaken van haar missie: een hogere levensstandaard waarbij mensen meer te besteden hebben."



Aanvulling op Amerikaanse parken

Mike Cavanagh van moederbedrijf Comcast is "ontzettend enthousiast" over het plan. Hij belooft "een toonaangevende trekpleister". "Onze uitbreiding naar Europa vormt een aanvulling op onze groeiende Amerikaanse parken." Universal-directeur Mark Woodbury vult aan dankbaar te zijn voor alle steun. "We kijken ernaar uit om de bestemming de komende jaren tot leven te brengen."



Minister van Financiën Rachel Reeves ziet de komst van Universal als "een blijk van vertrouwen in Groot-Brittannië als vestigingsplaats voor bedrijven". De overheid belooft te zullen investeren in de infrastructuur rond de locatie. Zo wordt London Luton Airport, gelegen op zo'n 35 minuten rijden van het toekomstige park, uitgebreid. Dat plan is enkele dagen geleden goedgekeurd.