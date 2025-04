Universal Studios Great Britain Resort

Nederlandse fans door het dolle heen vanwege komst Universal Studios in Engeland: 'Voor ons een droom'

Nederlandse pretparkfans kijken reikhalzend uit naar de komst van Universal naar Engeland, maar twee fanaten kunnen écht niet wachten tot Universal Studios Great Britain de poorten opent. Nicky Steenkist en Dennis van Oossanen presenteren samen een Nederlandstalige podcast over de Universal-themaparken en -films: Upper Lot Podcast. Ze kunnen bijna niet geloven dat het veelbesproken plan echt door lijkt te gaan, vertellen ze aan Looopings.

"Je moet natuurlijk altijd een slag om de arm houden", zegt Van Oossanen niet voor niets. "Universal heeft in het verleden vaker parken aangekondigd die nooit zijn gebouwd, denk aan een vestiging nabij de Franse hoofdstad Parijs in de jaren negentig en een park nabij de Duitse stad Krefeld in de jaren tweeduizend."

Ook in Zuid-Korea, Rusland en Dubai kwamen plannen voor Universal-locaties nooit van de grond. En zelfs in Groot-Brittannië werd in de jaren tachtig al gekeken naar de mogelijke realisatie van een Universal-park, op de plek waar we tegenwoordig natuurreservaat Rainham Marshes vinden.



PortAventura

Co-presentator Steenkist is dan ook "altijd sceptisch geweest" over de verhalen over een Universal-dependance in Europa, legt hij uit. "Ik had het realistischer geacht dat men PortAventura in Spanje weer zou overnemen, qua weersomstandigheden en qua historie. Dat resort was in het verleden al eigendom van Universal."



Toch moet de fanaat toegeven dat het nu "80 tot 90 procent zeker" lijkt dat Universal écht grond gaat verzetten in het Engelse Bedford. Steenkist: "Mijn voorspellingen zijn niet uitgekomen, dus ik moet op de blaren zitten. Maar dat doe ik graag voor dit soort nieuws. Voor ons is dat een droom, een Universal-park op een uurtje vliegafstand. Je kunt letterlijk 's ochtends naar Universal vertrekken en 's avonds weer thuis zijn."







Milieuactivisten

Van Oossanen duimt dat milieuactivisten geen roet meer in het eten zullen gooien, bijvoorbeeld door vergunningsaanvragen te traineren. "Ik zie voor me dat ze straks het geelgebekte flabberkikkertje aantreffen in de bosjes bij Bedford: voor je het weet heb je jaren vertraging. Maar tot nu toe ziet alles er goed uit."



Een eerste vrijgegeven ontwerp stemt de heren tevreden, al zijn er weinig verrassingen zichtbaar. "Het is wederom een groot meer met themagebieden eromheen, een typische Universal-opzet", zegt Van Oossanen. "Natuurlijk had het origineler gekund, maar waarschijnlijk werkt dit gewoon goed voor Universal, om mensen op deze manier door een park te loodsen."



Copy-paste

Als het aan podcastmaker Van Oossanen ligt, kopieert Universal niet alleen bestaande attracties uit andere parken. "Het zou heel leuk zijn als we hier in Europa ook wat unieke zaken krijgen, in plaats van copy-paste uit andere resorts."







Hij hoopt eveneens op knipogen naar het verleden. "Retro-merken uit de jaren tachtig en negentig zijn nu heel populair en dat weet Universal. In Amerika hebben ze parades en fandagen die draaien om oude films, dat is een succes. Dus laat Back to the Future en Jaws maar komen."



Super Mario

Verder zou één merk wat Van Oossanen betreft niet mogen ontbreken: Nintendo. In de Universal-parken in de Verenigde Staten en Japan zijn gebieden rond Super Mario en Donkey Kong erg in trek. "Als Universal in Europa écht een klap wil uitdelen aan Disney, dan moet je zorgen dat die Mario-themawereld er sowieso komt."



Steenkist vraagt zich af hoe andere Europese toppers als de Efteling, Europa-Park en Disneyland Paris hierop gaan reageren. "Ik hoop dat de markt wakker geschud wordt en dat concurrenten zich gemotiveerd voelen om toch even een tandje bij te schakelen. Wat dat betreft lijkt het op het begin van de jaren negentig, toen iedereen met angst en beven naar Euro Disney keek."