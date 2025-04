Universal Destinations & Experiences

Universal mikt op opening in 2031 voor nieuw park in Engeland, 8,5 miljoen bezoekers in eerste jaar

Universal Studios in Groot-Brittannië moet in 2031 opengaan. Dat heeft moederbedrijf Comcast vandaag bekendgemaakt bij de officiële aankondiging van het project. Tot nu toe was het geplande openingsjaar onzeker. Nu durven de Amerikanen voor het eerst een mogelijk jaartal te noemen.

Ze hopen dat de bouwwerkzaamheden in 2026 kunnen beginnen, als het aanvragen en verkrijgen van vergunningen soepel verloopt. In dat geval is een opening in 2031 - vijf jaar later - haalbaar, denkt Universal. Bij het regelen van de benodigde documenten krijgt men in ieder geval steun van de regionale én landelijke overheid: de Britse premier is een voorstander van het plan.

Universal verwacht in het openingsjaar maar liefst 8,5 miljoen bezoekers. Daarmee zou de Engelse vestiging van Universal Studios in één klap het op één na best bezochte attractiepark van Europa zijn, volgens de huidige maatstaven.



Europa-Park

In 2023 werd de top drie van populairste parken in Europa gevormd door het Disneyland Park van Disneyland Paris (10,4 miljoen bezoekers), Europa-Park (zes miljoen) en het Walt Disney Studios Park van Disneyland Paris (5,7 miljoen). De Efteling volgde op plek vier met 5,56 miljoen. Cijfers uit 2024 zijn nog niet beschikbaar.



Opvallend is dat Universal in de eerste bouwfase slechts één hotel voor ogen heeft, met vijfhonderd kamers. Ter vergelijking: toen Disneyland Paris in 1992 openging, telde het resort maar liefst zeven verschillende hotels met in totaal 5800 kamers. Al snel na de opening bleek dat de hotelcapaciteit veel te hoog was: veel kamers bleven leeg. Universal lijkt dus geleerd te hebben van de fout van Disney.



British Museum

Met 8,5 miljoen bezoekers per jaar zou Universal Studios de grootste toeristische attractie van het Verenigd Koninkrijk zijn. Nu is dat nog het gratis toegankelijke British Museum in Londen, waar vorig jaar bijna 6,5 miljoen bezoekers over de vloer kwamen.



De drukste pretparken in het Verenigd Koninkrijk zijn op dit moment Legoland Windsor en Alton Towers, met jaarlijkse bezoekersaantallen rond de 2,4 miljoen. Beide bestemmingen horen bij de Britse groep Merlin Entertainments, ook de eigenaar van onder meer Thorpe Park, Madame Tussauds en de London Eye.



Serieuze bedreiging

Merlin zal de komst van Universal met argusogen volgen: het megaproject vormt een serieuze bedreiging voor de dominante positie van de groep in de Britse pretparkmarkt. Eerder probeerde het bedrijf al een concurrerend plan voor een Engels pretpark rond Paramount Pictures te torpederen. Dat bleek uiteindelijk niet nodig, omdat het project sowieso niet van de grond kwam.



Universal Studios Japan is op dit moment het populairste Universal-park ter wereld. Daar komen jaarlijks zo'n 16 miljoen bezoekers. De twee Universal-pretparken in de Amerikaanse staat Orlando - Islands of Adventure en Universal Studios Florida - verwelkomden in 2023 respectievelijk 10 en 9,75 miljoen bezoekers, gevolgd door Universal Studios Hollywood in Californië met 9,66 miljoen gasten. Bij Universal Studios Beijing stond de teller op negen miljoen.