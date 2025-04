Efteling

Keuringsbedrijf vertelt: hoe gaat de Efteling om met voedselveiligheid?

Hoe wordt de voedselveiligheid in de Efteling gemonitord? Een keuringsbedrijf uit Den Bosch blijkt verantwoordelijk te zijn voor het controleren van de horecakwaliteit in het attractiepark en de resorts, met proactieve inspecties. Op de website van Normec Foodcare zet de firma uiteen hoe de samenwerking met de Efteling verloopt.

In Nederland controleert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) of horecagelegenheden voldoen aan de eisen. De Efteling, waar zo'n zeventig horecapunten te vinden zijn, werkt ook samen met Normec Foodcare voor losstaande hygiëne-inspecties.

"Hygiëne vormt hier de absolute basis: niet alleen voor voedselveiligheid, maar ook om vertrouwen uit te stralen naar bezoekers", meldt het bedrijf. "Dagelijks moeten duizenden maaltijden veilig en hygiënisch worden bereid, en een incident kan zowel de gezondheid van gasten als de reputatie van het park schaden."



Risico's

Normec presenteert zichzelf als "een inspectiepartner die risico's herkent, processen begrijpt en actief meedenkt". Jaarlijks voert de firma ongeveer honderd inspecties uit in de Efteling. "Dit gebeurt op basis van een zorgvuldig afgestemde planning, waarbij per locatie wordt bepaald hoe vaak inspecties nodig zijn."



Naast reguliere controles nemen inspecteurs ook monsters en contactafdrukken mee. De inspecties worden onaangekondigd uitgevoerd om een zo realistisch mogelijk beeld te krijgen van de dagelijkse praktijk. Dat gaat verder dan het afvinken van een controlelijst, aldus Normec.



Bijsturing

De partner spreekt over een "diepgaande aanpak". "Wanneer iets afwijkt van de norm, zoeken de inspecteurs naar de achterliggende reden en beoordelen of bijsturing nodig is." In sommige gevallen worden processen aangepast.



Efteling-kwaliteitsadviseur Hanno Engwerda: "Ze beoordelen niet alleen of iets goed of fout is, maar vragen juist door. Die aanpak zorgt voor waardevolle inzichten." De inspectieresultaten worden gedeeld met de NVWA.



Score

Horecalocaties krijgen de status 'groen' bij een score van minimaal een 8. Inmiddels haalt de Efteling gemiddeld een 8,5. "En we streven nog hoger", aldus Engwerda. "We willen laten zien dat we voedselveiligheid écht serieus nemen."