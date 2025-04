Universal Destinations & Experiences

Universal hakt de knoop door: plan voor Universal Studios in Engeland gaat door

Pretparkgroep Universal kondigt aan een groot themapark te zullen bouwen in Groot-Brittannië. De bouw moet in 2026 van start gaan. Ruim een jaar geleden werd duidelijk dat er voorbereidingen plaatsvonden voor de mogelijke komst van een Universal-park in de Engelse plaats Bedford. Moederbedrijf Comcast had daar zo'n 200 hectare grond aangekocht.

Tot nu toe bleef onzeker of het project daadwerkelijk zou doorgaan. Universal hield zich bezig met haalbaarheidsonderzoeken en gesprekken met buurtbewoners. Ook werd er gelobbyd bij politici. Vanaf vandaag is het officieel: Universal Destinations & Experiences is definitief van plan om in het Verenigd Koninkrijk een pretpark te bouwen en te exploiteren.

Men is in afwachting van de goedkeuring van de bouwvergunning. Het voorstel omvat "een entertainmentresortcomplex met een themapark van wereldklasse", bestaand uit verschillende themazones die in het teken staan van bekende Universal-merken.



Iconische wereldbol

Er is ook een eerste ontwerp vrijgegeven. Daarop zien we een entreeplein met de iconische Universal-wereldbol en een majestueuze poort, die leidt naar een promenade met een hotel. Daarachter ligt een groot meer waar de verschillende themazones aan liggen. Er zijn onder meer achtbanen, darkrides en familieattracties zichtbaar, maar ook een showarena en een openluchtpodium.







De tekening is niet definitief: het gaat om een conceptuele schets. Fans denken gebieden rond Minions, Trolls, Shrek, Back to the Future en Jurassic World te herkennen, al heeft Universal nog geen merken bevestigd. Harry Potter en Nintendo lijken vooralsnog te ontbreken. Eind 2023 lekte al een ontwerp uit, met dezelfde indeling.



Warner Bros.

De Harry Potter-films zijn eigendom van concurrent Warner Bros., die in Engeland al sinds 2012 een eigen attractie heeft: de Warner Bros. Studio Tour. Mogelijk gooit dat roet in het eten voor de komst van Potter-attracties in het Engelse Universal-park. Bijna alle andere Universal-resorts - Hollywood, Florida, Japan en Beijing - hebben wel Harry Potter-werelden. In Universal Studios Singapore komt de tovenaarsleerling niet voor.



Het eerste hotel moet vijfhonderd kamers tellen. Verder wordt een uitgaansgebied met restaurants en winkels gerealiseerd. Universal geeft aan dat de investering "een transformerende impact" zal hebben op de regio en de Britse economie in het algemeen, met naar verluidt bijna 50 miljard pond (58 miljoen euro) aan economisch voordeel.



Treinstation

Bij de opening wil Universal "één van de grootste werkgevers in de omgeving" zijn, met duizenden "hoogwaardige banen". De initiatiefnemers benadrukken dat ze gesteund worden door de nationale en lokale overheid, maar ook door infrabeheerders. De bouw van het park hangt samen met een nieuw treinstation, nieuwe opritten en verbeterde wegen.



Volgens Universal reageren omwonenden tot nu toe "zeer positief" op het plan. Uit een enquête zou blijken dat 92 procent van de buurtbewoners achter het project staat. Het bedrijf gaat in de komende maanden een planningsvoorstel indienen bij de overheid, zodat de bouw in 2026 kan starten, "onder voorbehoud van de relevante planningsgoedkeuring".



Details

Universal geeft aan verder nog geen details te kunnen delen. "We realiseren ons dat er veel enthousiasme is, maar het is te vroeg om mededelingen te doen over specifieke attracties en ervaringen", luidt de verklaring. "Details zullen in de loop van de tijd bekend worden gemaakt, afhankelijk van de benodigde goedkeuringen voor de bouwvergunning."