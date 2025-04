Disneyland Paris

Let op: Pixar-show in Disneyland Paris komende maanden niet te zien

Disneyland Paris stopt tijdelijk met de Pixar-theatershow in het Walt Disney Studios Park. De muzikale voorstelling Together: A Pixar Musical Adventure is op zondag 20 april - eerste paasdag - voorlopig voor het laatst te zien. Daarna moeten bezoekers de productie maandenlang missen.

Volgens de huidige planning wordt de show pas twaalf weken later weer vertoond, op zaterdag 12 juli. In de tussentijd is het Studio Theater niet in gebruik: er zijn geen plannen voor alternatieve voorstellingen in het theater. Ook Studio D staat sinds eind vorige maand leeg, na het stoppen van Minnie's Musical Moment.

Even verderop keert op maandag 21 april Mickey and the Magician weer terug, in het Animagique Theater. Die show ontbreekt sinds begin januari. De comeback van Alice & the Queen of Hearts: Back to Wonderland volgt op zaterdag 17 mei. Frozen: A Musical Invitation stopt tussen maandag 16 juni en vrijdag 25 juli.



Bladmuziek

Together: A Pixar Musical Adventure ging in de zomer van 2023 in première. Toeschouwers zien hoe een kind bladmuziek voor een concert kwijtraakt. Figuren uit Toy Story, Up, Monsters, Inc., Finding Nemo en Coco schieten vervolgens te hulp. De soundtrack wordt aangevuld met een achtkoppig live-orkest.