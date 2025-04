Bellewaerde

Pretpark Bellewaerde op de korrel genomen na Amazonia-fiasco: 'Uren wachtplezier gegarandeerd'

De technische problemen bij waterbaan Amazonia in Bellewaerde Park hebben een satirische tv-show gehaald. Het Belgische pretpark wordt belachelijk gemaakt in het programma De Ideale Wereld. Een parodiefilmpje prijst Amazonia aan als Amajbrolia. 'Brol' betekent rommel in het Vlaams.

Amazonia heropende afgelopen weekend na maandenlange werkzaamheden. De directie had beloofd dat de waterattractie nu wél vlekkeloos zou functioneren, maar de techniek liet het park meermaals in de steek. Op zowel zaterdag als zondag moesten bezoekers geëvacueerd worden.

De Ideale Wereld besloot er op in de spelen met een fictieve rebranding: Amazonia wordt voortaan gepresenteerd als troep, zodat bezoekers weten wat ze kunnen verwachten. "Uren wachtplezier gegarandeerd, zowel voor als op de attractie", klinkt het in de video.



T-shirt

Er komt ook een nieuwe souvenirwinkel waar bijvoorbeeld onderkoelingsdekentjes en vuurpijlpistolen verkrijgbaar zullen zijn, voor als er weer eens een bootje stilvalt. En wat te denken van een I did not survive-T-shirt?



In plaats van een actiefoto gaat Bellewaerde Park volgens De Ideale Wereld röntgenfoto's aanbieden. "Tril je nog van de spanning? Of is het die whiplash van daarnet?"