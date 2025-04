Kermis

Politiek is klaar met overlastgevers op de kermis: 'Elke keer hetzelfde tuig'

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over toenemende overlast op de kermis. Een NSC-Kamerlid kaartte het probleem dinsdag aan tijdens het wekelijkse vragenuurtje. Volgens Jesse Six Dijkstra heeft de kermisbranche ontzettend veel last van jongeren die alleen naar de kermis komen om herrie te schoppen.

Hij vroeg David van Weel, de minister van Justitie en Veiligheid, om maatregelen. Dijkstra benadrukte dat de kermis een uitje is waar veel gezinnen "maandenlang naar uitkijken". De laatste tijd ziet hij echter steeds meer berichten over kermissen die vroegtijdig gesloten moeten worden vanwege vechtpartijen en vernielingen.

Aan dat toenemende probleem zou de minister iets moeten doen, vindt NSC'er Dijkstra, anders zou een "mooie traditie voor jong en oud" om zeep geholpen kunnen worden door "notoire raddraaiers". Hij vroeg zich ook af of er cijfers bekend zijn van kermissen die helemaal niet doorgaan uit vrees voor geweld en andere wanorde.



Vervelend gevoel

Die cijfers heeft VVD-minister Van Weel niet. Wel gaf hij aan een "heel vervelend gevoel" over te houden aan berichten. Een eenduidige oplossing is er niet, omdat het lokale gezag en organisatoren verantwoordelijk zijn voor de openbare orde en eventuele veiligheidsmaatregelen. De landelijke overheid speelt daarbij geen grote rol, aldus Van Weel.



Dat schoot in het verkeerde keelgat bij PVV'er Rachel van Meetelen, zelf een oud-kermisexploitant en bestuurslid van kermisbond Bovak. "Ik heb absoluut geen begrip voor het sluiten van kermissen", liet ze weten. "Op geen enkele wijze."



Kan zo niet langer

De politica vertelde dat "elke keer hetzelfde tuig" elke week kermissen verstoort. "Het is niet een handjevol, het zijn er vele malen meer." Daar zijn ondernemers de dupe van, weet Van Meetelen. Ze vroeg de minister om "hier echt de regie op te gaan pakken en iets te gaan doen". "Want dit kan zo niet langer."



De minister ziet extra beveiliging "helaas wel noodzakelijk om kermissen veilig te laten verlopen". Als het aan hem ligt, blijven de volksfeesten in ieder geval wel vrij toegankelijk. "Ik hoop dat dat zo kan blijven, dat kermissen niet afgesloten terreinen hoeven te worden, waar je alleen maar met een kaartje op komt. Ik denk dat we dan de geest van de kermissen meer kwijtraken."