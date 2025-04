Kermis

Brand uitgebroken bij reuzenrad in Engeland

In Engeland is brand uitgebroken bij een groot reuzenrad. Een onderdeel van de attractie Ripon Big Sky Wheel vatte maandagmiddag vlam. Dat gebeurde twee dagen na de officiële opening van de 35 meter hoge trekpleister.

De brandweer moest ter plaatse komen. Het rad is onmiddellijk geëvacueerd. Niemand raakte gewond. Het probleem ontstond bij een generator. Volgens de autoriteiten zou er geluiddempend materiaal op de uitlaat van de generator terechtgekomen zijn.

Het reuzenrad is opgesteld in de stad Ripon, gelegen in het Engelse graafschap North Yorkshire. Daar moet de attractie tot eind deze maand blijven staan. Kaartjes kosten 7 pond, ongeveer 8,20 euro.



Vrijkaartje

Na het installeren van een nieuwe generator kon de attractie dinsdag heropend worden. Bezoekers die tijdens het incident in een gondel zaten, hebben een vrijkaartje ontvangen.