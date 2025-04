GaiaZoo

Grote overname in dierentuinwereld: Burgers' Zoo koopt GaiaZoo

Een verrassende overname in de Nederlandse dierentuinwereld: Burgers' Zoo wordt de nieuwe eigenaar van het Limburgse dierentuin GaiaZoo. Op 1 juni neemt het bekende dierenpark in Arnhem het park in Kerkrade over. Dat hebben beide partijen zojuist bekendgemaakt.

GaiaZoo werd twintig jaar geleden gefinancierd door de gemeente Kerkrade, dierenpark Apenheul in Apeldoorn en de holding Moraco, bekend van snackmerk Mora. Het belang van Apenheul werd eerder overgenomen door de gemeente. De erven van wijlen Mora-oprichter Marcel Mourmans hadden nog zo'n 60 procent van de aandelen van de dierentuin in handen.

De grootaandeelhouder gaf in 2024 aan uit de dierentuinbranche te willen stappen. GaiaZoo-directeur Rob Huppertz kreeg de opdracht om op zoek te gaan naar een koper die het park kan blijven ontwikkelen. "In mijn ogen was er maar één kandidaat denkbaar", zegt Huppertz over de keuze voor familiebedrijf Burgers' Zoo.



Natuurgetrouw

"Ik ken de familie Van Hooff al lang en heb enorm veel waardering hoe zij als vierde generatie dit prachtige familiebedrijf, dat ontstond in 1913, steeds verder weten te ontwikkelen", aldus de directeur. "Hun visie sluit naadloos aan bij de onze. Beide bedrijven geloven in natuurgetrouwe leefomgevingen voor dieren waarin bezoekers te gast zijn."



Ook op het gebied van horeca, congresfaciliteiten, speelgelegenheden, educatie en natuurbehoud ziet Huppertz overeenkomsten. De overname luidt volgens hem een nieuw tijdperk in. Men spreekt over "een strategische samenwerking die beide dierentuinen versterkt". "Door de overname verstevigt Burgers' Zoo zijn positie als familiebedrijf en kan GaiaZoo door blijven groeien en verder uitbreiden."



Verheugd

Burgers'-directeur Alex van Hooff laat weten "zeer verheugd" te zijn met de stap. "Sinds de start in 2005 zijn wij enthousiast over de kwaliteit, opzet en pracht van het park. GaiaZoo is in onze ogen voortdurend en consequent bezig geweest met het verantwoord invulling geven aan een mooi, toekomstbestendig dierenpark."



Die filosofie wil Burgers' Zoo behouden in Kerkrade. "We realiseren ons dat het park in de regio een unieke positie inneemt en bijdraagt aan de bekendheid ervan. Om die reden hechten wij dan ook aan het onderhouden van een goede relatie met de gemeente en onderstrepen wij het belang van goed werkgeverschap."



Vertrouwen

Door het minderheidsbelang te verkopen, heeft de gemeente Kerkrade straks minder te zeggen bij GaiaZoo. Toch ziet wethouder Alexander Geers de toekomst van de trekpleister naar eigen zeggen met vertrouwen tegemoet. Hij benadrukt dat de dierentuin een gezonde financiële positie heeft.



"Wij vinden dit dan ook een goed moment om onze aandelen te verkopen, hebben veel vertrouwen in de nieuwe eigenaar en zullen via een zetel in de raad van advies ook betrokken blijven", meldt Geers. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt. In het weekend van 1 juni - exact twintig jaar na de opening - wordt de nieuwe eigenaar officieel verwelkomd in GaiaZoo.