Efteling

Instituut voor de Nederlandse Taal neemt 'eftelingesk' op in officiële woordenlijst

Het woord 'eftelingesk' staat voortaan in de officiële woordenlijst van het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT). De term is sinds kort te vinden op Woordenlijst.org, een naslagwerk waarin inmiddels ruim 200.000 trefwoorden en bijna 850.000 woordvormen te vinden zijn.

Enkele keren per jaar worden er woorden aan toegevoegd. "Nieuwe en actuele woorden, woorden die spellingproblemen opleveren en woorden die veel gebruikt worden", schrijven de initiatiefnemers. Eén daarvan is nu dus 'eftelingesk', wat zoiets betekent als: zoals in de Efteling.

Men toont ook de vervoegingen van het bijvoeglijk naamwoord: de stellende trap eftelingeske en eftelingesks, de vergrotende trap eftelingesker, eftelingeskere en eftelingeskers en de overtreffende trap eftelingeskst en eftelingeskste. Bijvoorbeeld: "Dit is het meest eftelingeskste dat ik ooit heb gezien."



Hoofdletters

Omdat het niet om een merknaam gaat, maar om een afgeleide daarvan, worden de woorden niet met hoofdletters geschreven. Het is voor het eerst dat een pretpark in de lijst wordt opgenomen. Disney komt er bijvoorbeeld niet in voor.



Woordenlijst.org toont de officiële spelling van de Nederlandse taal. De database wordt beheerd door het INT in opdracht van de Taalunie, de spelling wordt bepaald door een comité met Nederlandse en Vlaamse bewindslieden. Voor de actualisering van de lijst is een spellingscommissie in het leven geroepen.