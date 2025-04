Efteling

Dit is de winnaar van de Lego-bouwwedstrijd van de Efteling

De Efteling daagde Lego-bouwers in februari uit om een bouwwerk te maken gebaseerd op de Efteling. Meer dan driehonderd creatievelingen hebben gehoor gegeven aan die oproep, vertelt hoofdontwerper en jurylid Sander de Bruijn in een videoboodschap.

"De afgelopen weken ontvingen we meer dan driehonderd foto's van Lego-creaties gemaakt door onze allergrootste fans", zegt hij in het filmpje. "Kijk mee naar een kleine impressie."

De Bruijn zegt genoten te hebben van het bekijken van alle inzendingen. "We zijn er ontzettend trots op dat de Efteling zo veel liefhebbers inspireert." Aanleiding voor de wedstrijd was een Efteling-uitzending van het RTL-programma Lego Masters.



Ontwerpafdeling

Inmiddels is ook de winnaar bekend. Merle van 13 jaar bouwde de iconische klok van De Wolf en de Zeven Geitjes na met Lego-stenen, inclusief het kleine geitje dat uit de klok komt. De Efteling trakteert de tiener op zes tickets én een exclusieve rondleiding op de ontwerpafdeling.