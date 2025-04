Bellewaerde

Bellewaerde Park geeft zon de schuld van stilvallen waterbaan Amazonia

Bellewaerde Park weet hoe het komt dat de beruchte waterbaan Amazonia zondag opnieuw stilviel: de zon. Het Belgische pretpark geeft het zonnige weer de schuld van een ontruiming. Toen een vlot zondagmiddag vastliep op de halfpipe, moesten zeven bezoekers geëvacueerd worden.

Ook de brandweer werd uit voorzorg opgeroepen. Zaterdag kampte de waterattractie al met verschillende storingen, onder meer vanwege kortsluiting. Een woordvoerder gaf toen aan dat er verder geen problemen meer verwacht werden. Toch ging het zondag weer mis.

Na het analyseren van camerabeelden weet Bellewaerde hoe dat kon: door de felle zon waren er op de halfpipe droge plekken ontstaan. Die droge plaatsen zouden de boot afgeremd hebben. Blijkbaar was er bij de tests de afgelopen maanden geen rekening gehouden met een sterk zonlicht.



Schaduw

Overigens bevond de boot zich bij het vastlopen in de schaduw. Er zijn in ieder geval aanpassingen verricht aan de aansturing van de waterstroom om herhaling te voorkomen, meldt Bellewaerde. Maandagmiddag ging Amazonia rond 12.45 uur weer open.



Het aanhoudende geklungel staat haaks op eerdere statements van de directie. "We hebben alles op alles gezet", zei men afgelopen maand nog. "Geen halve oplossingen, geen snelle fixes. Nu kunnen we met volle overtuiging zeggen: Amazonia is klaar om bezoekers de ultieme beleving te bieden. Dit keer zoals het hoort."