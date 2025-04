Walibi Belgium

Foto's: de nieuwe rollercoaster van Walibi Belgium is een familieachtbaan met pit

De nieuwste attractie in Walibi Belgium wordt gepresenteerd als een familieachtbaan. Toch hoeven bezoekers geen tamme ritjes te verwachten. Mecalodon is weliswaar bijzonder soepel, maar dankzij drie lanceringen, scherpe bochten en veertien momenten van gewichtsloosheid heeft de family coaster opvallend veel pit.

Wat ook opvalt, is hoe uitgestrekt de achtbaan is. Mecalodon kronkelt door het nieuwe themagebied Dock World én de naastgelegen zone Exotic World heen. De track bevindt zich grotendeels boven het water: de attractie volgt de baan van de verdwenen vaartocht Gold River Adventure.

Het voormalige station van de bootjesattractie is gedeeltelijk blijven staan. De houten draaischijf nu staat stil en er zijn hekken gemonteerd, waardoor bezoekers het platform kunnen gebruiken als uitzichtpunt. Verder is er interactie met twee bestaande elementen: klimparcours Tiki-Trail en familieachtbaan Tiki-Waka.



Mechanische haai

Het rijkelijk gedecoreerde station en de omliggende gebouwen vormen een vissersdorpje, waar passagiers ook rakelings langs razen. Een uitgebreide fotoreportage van Looopings brengt de achtbaan - met een trein in de vorm van een mechanische haai - uitgebreid in beeld. Eerder verscheen al een onride-video.



De coaster is 15 meter hoog en 925 meter lang, de topsnelheid bedraagt 65 kilometer per uur. Walibi noemt het zelf "de grootste family coaster van de Benelux". Het park bestelde de coaster bij de Duitse fabrikant Gerstlauer. Er geldt een minimumlengte van 100 centimeter. Tot 120 centimeter moeten kinderen begeleid worden door een volwassene.