Walibi Belgium

Foto's: nieuw uiterlijk voor vier attracties in Walibi Belgium

Vier bestaande attracties in Walibi Belgium ondergingen de afgelopen maanden een gedaantewisseling. Drie daarvan kregen ook een nieuwe naam. Het gaat om lanceerachtbaan Psyké Underground, waterbaan Flash Back, bootjescarrousel Dragon Boat en theekopjesmolen Salsa Y Fiesta.

Ze bevinden zich in het nautische themagebied Dock World, waar afgelopen weekend de familieachtbaan Mecalodon openging. Psyké Underground wordt voortaan weer Turbine genoemd. Zo heette de attractie ook al tussen 1999 en 2012.

De klassieke overdekte rollercoaster uit 1982 is aangekleed als een verlaten, overwoekerde elektriciteitscentrale: Dock World Electricity Company. Het exterieur én het interieur zijn vernieuwd. "Turbine still working", prijkt op posters die op verschillende plekken te vinden zijn.



Rondtollen

Bij Dragon Boat (1999) maakten draken plaats voor vissersboten. De nieuwe naam luidt Stormy. Salsa Y Fiesta (2001) werd Tous en Boîte: bezoekers kunnen nu rondtollen als krab in een blik. Boomstambaan Flash Back (1995) veranderde niet van naam.



Wel werden enkele thematische elementen aangepast of in ere hersteld. Men heeft afscheid genomen van de oude verhaallijn over een verjongingskuur die verkeerd afliep. Een vijfde attractie in Dock World is waterachtbaan Pulsar, geopend in 2016. Daar vonden geen veranderingen plaats.