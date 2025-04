Efteling

Kijk binnen: een volledig nieuw interieur voor het Efteling Wonder Hotel

Het bekende Efteling Hotel uit 1992 is de afgelopen maanden getransformeerd tot het Efteling Wonder Hotel. Tijdens een grote verbouwing, die ruim drie maanden duurde, kreeg de benedenverdieping een volledig nieuwe indeling met een nieuw interieur. Benieuwd naar het eindresultaat? Looopings leidt je virtueel rond in een videoreportage van ruim twaalf minuten.

Er is gekozen voor een combinatie van een moderne en industriële stijl met warme kleuren en eftelingeske details. Hier en daar zijn ook steampunkelementen zichtbaar, al spreekt ontwerper Bas van Rijsbergen liever over "Victoriaans-luchtvaartpioniers". Grafische elementen duiden op reizen, wolken, sterren en meridianen.

Dankzij de nieuwe indeling oogt het complex veel ruimer dan voorheen. De ingang werd verplaatst: de lobby bevindt zich nu aan de parkzijde. Omdat het inchecken tegenwoordig veelal online gebeurt, kon de receptie vrij minimalistisch blijven. Wel zijn er kasten met souvenirs en koffers zichtbaar.



Achtergrondverhaal

Bij de make-over was veel aandacht voor het achtergrondverhaal: het Efteling Wonder Hotel is als het ware een luchtkasteel dat overdag aan de grond gehouden wordt, maar 's nachts - als de gasten in de 124 kamers en 495 bedden gaan slapen - opstijgt. De parterre fungeert als het basisstation.







Daar lopen hotelgasten ook het nieuwe personage Jules Verreweg tegen het lijf, een rol die gespeeld kan worden door zowel mannen als vrouwen. Verreweg vult elke avond bollen met dromen, in de hoop genoeg DroomStoom te verzamelen zodat het hotel kan opstijgen.



Grote bar

Voor het nieuwe restaurant Saga werd veel ruimte gereserveerd. Onderdeel van het etablissement is een grote bar. Tussen de tafels vinden we een interactief speelobject, de Dromenvaarder, die nog niet helemaal af is. Het idee is dat kinderen kunnen navigeren naar één van de rijken van de Efteling. Ook staan er vijf schermen met spelletjes.







Eén van de blikvangers in het bargedeelte is een schilderij dat af en toe tot leven komt middels videoprojectie. Een nieuwe toiletruimte is genderneutraal. Niet alleen de benedenverdieping kreeg een make-over: ook de omgeving van het hotel werd vernieuwd. Zo kwam er een nieuwe aanrijroute met een ovale rotonde. Lampjes in de grond wekken de sfeer van een landingsbaan.



Muziekstuk

Buiten klinken mysterieuze geluidseffecten, binnen is een nieuw muziekstuk van huiscomponist René Merkelbach te horen. De vier kenmerkende hoteltorens, die twee jaar geleden een andere kleur kregen, zijn voorzien van een nieuw kleurverloop: oranje naar goud. Op die manier hoopt men de torens meer te laten opvallen op grauwe dagen.



Efteling-directrice Nicole Scheffers, verantwoordelijk voor het park en de resorts, vertelt dat het oude Efteling Hotel voorheen al de hoogste gastwaardering had van alle verblijfsaccommodaties in de Efteling, nog boven het luxe vakantiepark Bosrijk. Verwacht wordt dat die score door de vernieuwingen nog verder zal stijgen.