Bobbejaanland

Nieuwe betaalattractie in Bobbejaanland: Stonerush

In Bobbejaanland staat dit seizoen een nieuwe betaalattractie met de naam Stonerush. Bezoekers krijgen de kans om op zoek te gaan naar diamanten door zand te zeven. In de buurt van waterbaan Terra Magma is daarvoor een houten watertoren met een waterval en een kronkelende watergoot neergezet.

Het idee is dat geïnteresseerden in een souvenirwinkel of bij een fotobalie een zakje zeefmix kopen. "Giet een gedeelte van de zeefmix in de zeef", staat op borden met instructies. "Schud de zeef in het water en zie de schat verschijnen als je het zand wegspoelt."

Volgens de informatieborden kunnen de zakjes schelpen, diamanten, edelstenen, fossielen en haaientanden bevatten. Wie geen zin heeft om te werken voor een schat, vult in de winkel op het entreeplein een kistje met zelfgekozen stenen. Dat kost 4,50 euro per 100 gram.



Center Parcs

Stonerush was eerder te vinden in Center Parcs De Huttenheugte, een vakantiepark in het Drentse Dalen. De installatie is afkomstig van de Amerikaanse leverancier Sandy Creek Mining Company, die het concept gebruiksklaar aflevert.