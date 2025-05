Bobbejaanland

Bobbejaanland onthult eerbetoon aan oprichter op vernieuwd entreeplein

Het entreeplein van Bobbejaanland is vandaag officieel omgedoopt tot Bobbejaan Schoepenplein. Daarmee brengt het Vlaamse pretpark een eerbetoon aan de oprichter van het park. Tegelijkertijd werd een kunstwerk onthuld: een karikaturaal beeldje van de beroemde zanger.

Hij draagt een rood pak en een cowboyhoed. In zijn handen heeft hij een gitaar. Het kleurrijke decorstuk staat op een zuil met het oude Bobbejaanland-embleem en een plaquette met de tekst "Zanger-Entertainer, Stichter van Bobbejaanland". Ook het geboortejaar 1925 en het sterfjaar 2010 worden vermeld.

De onthulling vond plaats in het bijzijn van verschillende leden van de familie Schoepen. Het attractiepark in Lichtaart staat vandaag uitgebreid stil bij de grondlegger. Bobbejaan Schoepen zou deze week 100 jaar zijn geworden. Dat viert men met liveoptredens en andere activiteiten.



Zwemvijver

Bobbejaan Schoepen opende Bobbejaanland in 1961 als een plek waar de zanger optredens kon geven, aangevuld met een zwemvijver en enkele kleine attracties. Het terrein groeide uit tot één van de grootste pretparken in België. Na lang twijfelen verkocht de oprichter zijn levenswerk in 2004 aan de Spaanse groep Parques Reunidos.