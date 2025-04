Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park verkoopt per direct geen abonnementen meer

Europa-Park is per direct gestopt met de verkoop van abonnementen. Het Duitse attractiepark biedt voorlopig geen ResortPass meer aan. Wie nog geen abonnement heeft, is de komende tijd aangewezen op losse dagtickets. Het is niet bekend wanneer de passen weer beschikbaar zullen zijn.

"Door de grote vraag is het contingent beschikbare ResortPass-jaarkaarten uitverkocht", valt te lezen op de Europa-Park-website. "De ResortPass zal tot nader order niet te koop zijn. Het is voorlopig niet mogelijk een ResortPass te kopen per telefoon, e-mail of ter plaatse."

Zodra de ResortPass weer verkrijgbaar is, kunnen geïnteresseerden terecht in de Mack International Ticketshop op de Europa-Park-website. Personen met een voorlopige ResortPass kunnen die pas nog wel omzetten naar een volwaardige variant.



230 openingsdagen

Europa-Park kent tegenwoordig twee verschillende abonnementsvormen: de ResortPass Gold van 475 euro en de ResortPass Silver van 295 euro. De Gold-pas is op elke openingsdag geldig, de Silver-optie kan op minimaal 230 openingsdagen per jaar gebruikt worden.