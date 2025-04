Disneyland Paris

Vanaf deze week verkrijgbaar in Disneyland Paris: Mickey Mouse-zonnebrillen

Een geliefd Disney-item is deze week voor het eerst verkrijgbaar in Disneyland Paris. Bezoekers kunnen vanaf donderdag 10 april speciale Mickey Mouse-zonnebrillen aanschaffen: zonnebrillen waarvan beide glazen voorzien zijn van twee kleine Mickey-oortjes.

In Tokyo Disney Resort in Japan zijn de brillen al langer een populair souvenir. Disneyland-directrice Natacha Rafalski poseert met een bril op haar Instagram-account. Ze spreekt over "leuk nieuws om de week mee te beginnen". "Eén van mijn favoriete Disney-artikelen aller tijden komt naar Disneyland Paris."

Rafalski meldt dat de "modieuze zonnebrillen" vanaf 10 april te koop zijn bij een select aantal winkels, in twee verschillende kleuren. Wie een exemplaar op de kop wil tikken, kan onder andere terecht bij de pas geopende shop Disney Style in uitgaansgebied Disney Village.