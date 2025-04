Rivoli Rotterdam

Naamswijziging officieel doorgevoerd: Attractiepark Rotterdam heet nu Rivoli

Rivoli Rotterdam is vanaf vandaag officieel de nieuwe naam van Attractiepark Rotterdam. Het veelbesproken pretpark van Hennie van der Most krijgt een nieuwe naam in de hoop de reputatie van het langslepende project te verbeteren. Dat lukt vooralsnog niet: online zijn de reacties op de naamswijziging overweldigend negatief.

Aan Rivoli Rotterdam wordt al meer dan tien jaar gebouwd. Van der Most stelde de opening al talloze keren uit. Aanvankelijk heette de bestemming Speelstad Rotterdam. Eind 2016 werd besloten om de term Attractiepark Rotterdam te introduceren. Inmiddels zijn we meer dan acht jaar verder. De poorten zijn nog altijd dicht.

Vandaag laat het management na maanden weer iets van zich horen via social media: er komt een rebranding. "We gaan verder als Rivoli Rotterdam", klinkt het op Facebook. "Met deze nieuwe naam zetten we een volgende stap richting de opening van iets bijzonders. Rivoli Rotterdam staat voor beleving, karakter en lef!"



Kopenhagen

Wanneer die langverwachte opening dan moet plaatsvinden, staat er niet bij. "Volg ons voor updates, foto's en alle spannende ontwikkelingen!" Het idee achter de nieuwe naam wordt ook niet uitgelegd. Looopings kon afgelopen maand al melden dat de benaming gebaseerd is op stadspretpark Tivoli in de Deense hoofdstad Kopenhagen.



Het nieuwe pretpark in Rotterdam-Zuid werd bijna dertien jaar geleden aangekondigd. In die periode is het initiatiefnemer Van der Most niet gelukt om een volwaardig pretpark neer te zetten. Inmiddels zijn er wat tweedehands attracties opgebouwd, maar het terrein is nog verre van af. Ook moeten de noodzakelijke keuringen nog plaatsvinden.



Roestpark

Op de officiële Facebook-pagina van Rivoli wordt niet bepaald enthousiast gereageerd op het nieuws. "Gaat toch nooit open dat roestpark", schrijft Darryl Quist. "Misschien moet Van der Most gewoon lekker met pensioen gaan en z'n ouwe rommel verkopen", zegt Matthew Meeuwesen. Jacko Pennings merkt op dat er aanvankelijk nog unieke attracties zouden komen. Nu ziet hij vooral "oude zooi". "Nemen jullie jezelf nog wel serieus?"



Pascal de Boer noemt Van der Most "echt een schoft van een vent". Hij werd vorig jaar benaderd om een dinnershow op te zetten in het park. "Heen en terug acht uur onderweg geweest. Kom je daar, niemand bereikbaar."



Waanvoorstellingen

Na een half uur wachten kon hij naar binnen door contact op te nemen met de dochter van de ondernemer. "Een man met waanvoorstellingen om 365 dagen per jaar een dinnershow te spelen... in Nederland. Kreeg niet eens een kopje koffie aangeboden. Heb een ander reëler voorstel gedaan en gewoon nooit meer iets gehoord. Wat een boer!"