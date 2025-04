Walibi Holland

Walibi Holland is pretparkseizoen gestart zonder Crazy River

De boomstambaan van Walibi Holland is dit seizoen nog niet operationeel geweest. Het pretpark ging op zaterdag 5 april weer open na een maandenlange wintersluiting, maar de onderhoudswerkzaamheden bij waterbaan Crazy River hebben vertraging opgelopen.

Bezoekers moeten de waterattractie vooralsnog missen. Er vinden ook nog geen testritten plaats. Een Walibi-woordvoerder sprak eerder de verwachting uit dat Crazy River afgelopen weekend weer toegankelijk zou zijn. Dat is uiteindelijk niet gebeurd.

Naar verwachting wordt de attractie binnen afzienbare tijd alsnog in gebruik genomen. Walibi is deze maand niet dagelijks geopend. Zo blijft het park vandaag en morgen dicht. Vanaf woensdag zijn bezoekers weer welkom.



Lage temperaturen

Crazy River, in 1994 gebouwd door de Duitse firma Mack Rides, was afgelopen winter voor het eerst in bedrijf tijdens winter-evenement Bright Nights. Ondanks de lage temperaturen konden bezoekers tot en met zondag 5 januari gebruikmaken van de 23 meter hoge waterbaan in parkdeel Zero Zone.