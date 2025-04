Plopsaland Resort

Nieuw in Plopsaland: reusachtige Plopsa-koek

Plopsaland De Panne heeft een nieuwe specialiteit op het menu staan. In het Vlaamse attractiepark is sinds kort de Plopsa-koek verkrijgbaar, een enorme koek voor zoetekauwen. Voor de snack ging Plopsa in zee met patissier Stephan Destrooper.

De Plopsa-koeken zijn een soort XXL-versies van de beroemde Plopkoeken van Kabouter Plop. Het pretpark noemt het "een gigantische, onweerstaanbaar lekkere traktatie die je niet mag missen". "Deze Plopsa-koek is perfect voor het hele gezin om samen van te genieten."

Bij de start van het nieuwe seizoen was de Plopsa-koek al los te koop bij de vernieuwde Bumbar, gelegen bij Circus Bumba. Nu kunnen bezoekers de lekkernij ook aanschaffen in een speciale cadeauverpakking in de gerenoveerde Plopsaland Shop, voor 9 euro. "Plopsa Exclusive", staat op het label.



Jubileumlogo

Daarop prijkt eveneens het jubileumlogo, net als op de koek zelf: het attractiepark viert dit jaar het 25-jarig bestaan. Het is de bedoeling om de koek ook aan te bieden bij in de Plop Shop bij Het Bos van Plop en bij het Kwebbelhoekje in De Ploptuin.