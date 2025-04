Bellewaerde

Blamage voor Bellewaerde Park: waterattractie Amazonia weer geëvacueerd na vastlopen bootje

Ondanks maandenlange werkzaamheden blijft Amazonia in Bellewaerde Park een zorgenkindje. Het Belgische pretpark en fabrikant Intamin waren de hele winter bezig met technische aanpassingen om de waterbaan beter te laten functioneren. Toch liep zondag opnieuw een bootje vast op de metershoge halfpipe.

Het nieuwe Bellewaerde-seizoen startte zaterdag. Hoewel het management beloofd had dat Amazonia vlekkeloos zou draaien, werd de attractie getroffen door meerdere technische storingen. Een woordvoerder beloofde direct beterschap: hij gaf aan dat men verder geen problemen meer verwachtte.

Het bleek de goden verzoeken, want een dag later viel Amazonia opnieuw stil. Dit keer betrof het geen reguliere technische storing: halverwege de halfpipe kwam een bootje stil te staan. Even schrikken voor Bellewaerde en de constructeur, want het stilvallen van vlotten op de halfpipe was vorig jaar de aanleiding om de attractie maandenlang gesloten te houden.



Reling

Juist dát probleem werd afgelopen winter aangepakt, door de boten te voorzien van nieuwe banden, door een reling toe te voegen aan de halfpipe en door te investeren in een krachtigere pomp. Bellewaerde had er veel vertrouwen in: men lanceerde een speciale reclamecampagne om te benadrukken dat de attractie nu écht zou werken.



"Ik verzeker u, iedereen is welgekomen", zei directeur Stefaan Lemey. "Amazonia achter mij gaat werken op 5 april. Het is niet Amazoninee, het is Amazonija." De aanpassingen bleken geen garantie voor succes, want gisteren was het dus toch weer Amazoninee.



Brandweer

Bezoekers in de stilgevallen boot hebben nog geprobeerd om op en neer te hupsen, in de hoop alsnog naar beneden te glijden. Dat haalde echter niets uit. De brandweer moest ter plaatse komen om zeven personen te evacueren.



Met een prijskaartje van 14 miljoen euro was Amazonia voor Bellewaerde de grootste investering in een attractie ooit. In totaal werd 21 miljoen gestoken in het themagebied Mundo Amazonia. Het park, onderdeel van Walibi-groep Compagnie des Alpes, heeft er tot nu toe weinig plezier van gehad.